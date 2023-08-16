Когда Грузия приняла христианство?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Основная религия Грузии - христианство, в календаре страны немало религиозных праздников. Когда и каким образом христианство пришло в Грузию? Есть ли в Грузии мусульмане и где они проживают? Расскажем подробно о святых местах, покровителях Грузии и истории религии в стране.

Грузия - небольшая страна на южном склоне Кавказа, богатая своей историей и культурным наследием. Религия занимает особое место в жизни грузинского народа, и не удивительно, ведь Грузия считается одной из наиболее религиозных стран.

Распространение христианства в Грузии

В Грузии распространение христианской религии началось в I веке. По легенде, первыми проповедниками христианства в Грузии были Андрей Первозванный и Симон Кананит. Однако в Грузии I века христианская вера еще не нашла широкого распространения.

Принятие христианства в Грузии началось лишь в IV веке, когда пришла святая Нина Каппадокийская. Святая Нина считается покровительницей Грузии, ведь именно благодаря ее проповедям жители Ивернии (ныне Грузии) обратились к христианской вере.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

По преданию, 6 мая 319 года грузинский царь Мириан III был исцеленный святой Ниной от слепоты, обратился к христианству. После исцеления он объявил христианство официальной религией Грузии, и начал активно внедрять ее среди народа. Крещение Грузии состоялось на реке Куре в 324 году.

Святая Нина в Грузии

Нина Каппадокийская, также известная как святая Нино – важная фигура в истории принятия христианства в Грузии. Она обладала способностью исцелять больных именем Христа, и поэтому завоевала доверие царя Мириана III и его супруги Наны.

Святая Нина происходила из Каппадокии (ныне это часть Турции), а в Грузию отправилась, чтобы найти там великую святыню Христа. По пути у Нины было видение, что в Грузии ей предстоит проповедовать христианство местным жителям. В помощь святая получила от Богородицы крест, сделанный из ветвей лозы. Именно его она принесла с собой, позднее крест стал один из символов грузинской православной церкви.

Главные храмы Грузии

Основная религия грузинского народа – православие. Оно прочно укоренилось в культуре и обычаях грузинского народа, и священные православные храмы можно найти по всей стране.

Православный храм, расположенный в городе Мцхета в Грузии - особенное место, это один из древнейших православных храмов в мире. Храм Светицховели с 1994 года входит в список памятников Всемирного наследия. Это главный кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви в честь двенадцати Апостолов.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Одной из самых значимых православных святынь Грузии считается Святая Грузинская Троица в Тбилиси - Цминда Самеба. Это второй по значимости собор в Грузии, найти его можно на холме Святого Илии.

Ислам в Грузии и другие религии

Однако помимо православия, на территории Грузии прижились и другие религии. Немалое количество грузинских жителей исповедают ислам, они преимущественно проживают в регионах, граничащих с Азербайджаном.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Грузии имеется и армянская диаспора, это приверженцы Армянской Апостольской церкви.

Особое значение имеет грузинская диаспора за рубежом, которая сохраняет свою веру и традиции в других странах. Взаимодействие этих групп позволяет сохранить историческую ценность национальной культуры Грузии.

Религиозные праздники в Грузии

Религия в Грузии продолжает играть важную роль в жизни общества. Местные жители активно участвуют в религиозных праздниках и обрядах.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Итак, главные праздники Грузии:

Мцхетоба-Светицховлоба – праздник, который отмечается 14 октября в Грузии. Этот день считается одним из самых важных событий в истории страны, так как в этот день Грузия обрела великую православную святыню – хитон Господня.

– праздник, который отмечается 14 октября в Грузии. Этот день считается одним из самых важных событий в истории страны, так как в этот день Грузия обрела великую православную святыню – хитон Господня. День святого Георгия – праздник, который в Грузии отмечается 23 ноября, он создан в честь Святого Георгия, великомученика и покровителя Грузии.

– праздник, который в Грузии отмечается 23 ноября, он создан в честь Святого Георгия, великомученика и покровителя Грузии. Тамароба – национальный грузинский праздник, отмечаемый ежегодно 14 мая. В этот день грузинский народ отдает дань уважения памяти царице Тамаре.

– национальный грузинский праздник, отмечаемый ежегодно 14 мая. В этот день грузинский народ отдает дань уважения памяти царице Тамаре. Нинооба – церковный праздник, который отмечается 1 июня в Грузии. В этот день Грузия празднует прибытие Святой Нино, которая привнесла христианскую веру в эту страну.