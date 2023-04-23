Тбилиси раскрыл данные о здоровье Католикос-Патриарха

Опубликовано: 16:28, 23 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Руководительница группы медиков, наблюдающих за состоянием здоровья главы ГПЦ Илии II, опровергла слухи о болезни предстоятеля. Она подчеркнула, что здоровье Илии II можно оценить как удовлетворительное, отметив, что в третьем тысячелетии Католикос-Патриарху ни разу не приходилось вызывать "скорую помощь".

Врач Цисана Шартава, руководящая наблюдением за здоровьем предстоятеля Грузинской Православной церкви Илии II, опровергла сегодня очередные слухи о тяжелых проблемах 90-летнего Католикос-Патриарха.

На грузинском телевидении Шартава официально объявила, что Илия II находится в "стабильном состоянии", жизнедеятельность его организма постоянно контролирует специальная группа высококлассных медиков.

Врач обратила внимание, что в XXI веке Илии II еще ни разу не приходилось вызывать "скорую помощь"

В целом, по ее словам, здоровье предстоятеля ГПЦ можно оценить как удовлетворительное для его 90-летнего возраста.