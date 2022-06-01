Что посмотреть в Дагестане и Кабардино-Балкарии весной 2025?

Весной на Северный Кавказ едут для того, чтобы увидеть, как просыпается природа. Расскажем об локациях Кабардино-Балкарии и Дагестана, которые особенно впечатляют в весенние месяцы.

Озеро Гижгит, Кабардино-Балкария

Гижгит - красивое снаружи и опасное внутри озеро – имеет искусственное происхождение. Оно образовалось в результате постройки дамбы на реке Гижгит почти 100 лет назад и предназначалось для утилизации отходов производства Тырныаузского вольфрамо-молибденового комбината. Слова о «ядовитой» красоте» озера Гижгит и наличии в нем всей таблицы Менделеева стали штампом, порожденном необычайно насыщенным бирюзовым цветом воды и окаймляющим ее белоснежным песком.

© Фото: Astemirhan/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Но местные жители на окружающих озеро лугах пасут домашний скот, собирают травы и за чашкой ароматного чая или стаканом айрана рассказывают легенды о золотых кладах, до которых не добраться, о видениях на старинных кладбищах, а также показывают древние наскальные рисунки — петроглифы, которые однажды появились после сильного ливня. Гижгит еще называют Былымским по аналогии с расположенным рядом селом Былым. Длина озер около 1 км, а глубина 30 метров.

Матласская каменная чаша, Дагестан

Чаша расположена на высоте 1800 метров над уровнем моря и представляет собой горный лабиринт из трех скал высотой 30 метров. Ширина теснины - 7 метров, а протяженность - 90 метров. Внутренняя поверхность горной чаши украшена изумрудным мхом, который подпитывается стекающими по скалам ручейками. Туда практически не пробиваются лучи солнца, поэтому даже в жаркую погоду в этом месте прохладно. В дождь здесь необходимо обувать сапоги, поскольку земля на дне чаши сильно промокает. В последнее время Матласская каменная чаша стала особо популярна среди туристов. Это обусловлено близостью к автомобильной дороге и к селению Матлас.

Хунзахские водопады, Дагестан

Недалеко от Матласской каменной чаши расположены Хунзахские водопады, получившие свое название от села Хунзах. Они также находятся в паре сотен метров от автомобильной дороги.

© Фото: Mukhtar05/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Хунзахское плато расколото на две равные части. Реки с плато обрушиваются в каньон, образуя при этом мощные водопады. Два водопада — Тобот и Итлятляр - расположены один напротив другого. Правда, увидеть их одновременно можно только с высоты птичьего полета с помощью квадрокоптера или со дна каньона, куда спуститься не так просто. Наиболее полноводны Тобот и Итлятляр в конце весны и в начале лета, а зимой представляют собой две ледяные трубы. Смотровых площадок на самом плато много, как и туристов, желающих зафиксировать эту красоту на память.

Озеро Мочох, Дагестан

Еще одна природная достопримечательность Хунзахского района — озеро Мочох, расположенное в горах на высоте 1630 метров над уровнем моря. От озера веет удивительным спокойствием, а воздух здесь также прозрачен, как и вода.

© Фото: Mukhtar05/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Образовалось озеро Мочох от оползня в 1960-х годах. Его относительно небольшая величина (1250 на 500 метров) с лихвой восполняется природной красотой и рыбным разнообразием. Там водятся толстолобик, белый амур, окунь и сазан, а к ценным видам относят эйзенамскую форель, внесенную в Красную книгу.

Слияние Аварского и Андийского Койсу

Аварское и Андийское Койсу — две крупнейшие реки Дагестана.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Протекая через многочисленные горные массивы республики, они встречаются на высоте 1800 метров и, сливаясь, образуют уникальную в своем роде природную достопримечательность реку Сулак длиной 169 км, снабжающую Дагестан водой. Точка слияния Аварского и Андийского Койсу находится в 6 км от села Чирката Гумбетовского района.