Вестник Кавказа

Побережье Каспия в Дагестане очистят от самовольных строений

Побережье Каспия в Дагестане очистят от самовольных строений
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Береговую линию Каспийского моря в Дагестане планируется освободить от самовольных строений. Прокуратура республики намерена добиться сноса построек в Карабудахкентском районе.

Прокуратура Дагестана через суд добивается ликвидации 20 самовольных объектов, построенных на побережье Каспийского моря в Карабудахкентском районе республики, передают в пресс-службе надзорного ведомства.

Сообщается, что иск направлен администрацией Карабудахкентского района. Возведенные без разрешительной документации постройки находятся в Зеленоморске.  

Отметим, что по решению суда остановили возведение шести строений в Махачкале.

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