Побережье Каспия в Дагестане очистят от самовольных строений

Береговую линию Каспийского моря в Дагестане планируется освободить от самовольных строений. Прокуратура республики намерена добиться сноса построек в Карабудахкентском районе.
Прокуратура Дагестана через суд добивается ликвидации 20 самовольных объектов, построенных на побережье Каспийского моря в Карабудахкентском районе республики, передают в пресс-службе надзорного ведомства.
Сообщается, что иск направлен администрацией Карабудахкентского района. Возведенные без разрешительной документации постройки находятся в Зеленоморске.
Отметим, что по решению суда остановили возведение шести строений в Махачкале.