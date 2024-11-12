Вестник Кавказа

Главный районный архитектор получил условный срок в Дагестане

Колючая проволока
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Суд вынес приговор главному архитектору, трудившемуся в Хасавюртовском районе. Мужчина наказан за превышение полномочий, рассказали в управлении ФСБ по Дагестану.

Превышение полномочий вылилось в условный срок для главного архитектора, работавшего в администрации Хасавюртовского района, рассказали в дагестанском УФСБ.

В ведомстве пояснили, что следствие выяснило: главный архитектор по фамилии Арсаев совершил незаконные действия, воспользовавшись своим служебным положением, вопреки нормам закона, выдал разрешения на строительство и открытие здания с коммерческими целями – нюанс заключался в том, что постройка находилась на участке, предназначенном для сельскохозяйственных целей.

Дело слушалось в Хасавюртовском райсуде. Арсаеву вынесен приговор: три года лишения свободы, но условно. Кроме того, мужчине предстоит заплатить штраф на 40 тыс рублей.

Ранее стало известно, что один из развлекательных центров Махачкалы незаконно застроил часть каспийского побережья, увеличив свою площадь более чем вдвое. Теперь владельцам за полгода придется убрать "лишние" постройки.

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