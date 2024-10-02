В Геленджике ищут влюбленного в город главного архитектора

Администрация кубанского Геленджика объявила конкурс для кандидатов на должность главного архитектора города-курорта - начальника управления архитектуры и градостроительства, который готов работать над его имиджем.

В Геленджике открыта вакансия главного архитектора курорта – ее открыла мэрия курортного города.

"Геленджик - динамично развивающийся город, который меняется буквально на глазах. Если вы хотите вместе с нами улучшать его архитектурный облик, приглашаем вас усилить нашу профессиональную команду. Администрация курорта Геленджик ищет опытного и ответственного начальника управления архитектуры и градостроительства - главного архитектора города, который будет управлять командой специалистов и вести проекты"

- пресс-служба мэрии Геленджика

Требования к кандидатам высокие – профессионал с высшим образованием по специальности не ниже уровня специалитета или магистратуры, кроме этого, имеющий стаж муниципальной службы или работы по специальности, а главное – влюбленный в свой город человек, готовый работать над его имиджем.

Городские власти гарантируют, что оценят его труд по заслугам.

Напомним, Геленджик начал возвращать себе былую популярность одного из ведущих российских курортов и привлекает в высокий сезон все больше россиян - турпоток в черноморскую здравницу вырос почти на 9%, а в пик летнего сезона средняя наполняемость санаториев и отелей города достигла 97%. Не прочь российские путешественники встретить здесь и Новый год – по данным на середину сентября, на декабрь в гостиницах города было забронировано уже 26,1% от всего ег номерного фонда. Не изменяя традициям, за короткое время он стал одним из самых посещаемых курортов России.