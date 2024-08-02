Вестник Кавказа

Геленджик привлек почти 4 млн туристов

Геленджик
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Туризм в Геленджике продолжает развиваться. Путешественники стали чаще ездить в город на отдых в 2024 году: его курорты увеличили турпоток почти на 9%.

С начала года по сегодняшний день порядка 3,8 млн человек выбрали Геленджик в качестве места отпуска. Это на 8,6% больше прошлогодних показателей, рассказал руководитель курорта Алексей Богодистов.

В пик летнего сезона средняя наполняемость санаториев и отелей достигла 97%. Процент бронирования в бархатный сезон отличается по мере приближения к зиме. Самый наполненный месяц – сентябрь (80%), далее идет октябрь (70%) и только потом ноябрь (45%).

"Активно идет бронирование на декабрь, уже 26,1% от номерного фонда зарезервировано нашими туристами"

- Алексей Богодистов

К концу года Геленджик хочет нарастить турпоток до 4,4 млн человек. Не изменяя традициям, он стал одни из самых посещаемых курортов России.

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