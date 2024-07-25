Курорты Геленджика возвращают себе былую популярность

Курорты кубанского Геленджика становятся все боле популярными у россиян: только с начала 2024 года на них отдохнули больше 2,4 млн туристов, а в минувшем июле все его крупные санатории были заняты на 100%.

Курортный Геленджик возвращает былую популярность у российских туристов: это – результат работы городских властей и показатель уровня его здравниц и пляжей, сообщает пресс-служба администрации курорта..

С начала нынешнего 2024 года в городе отдохнули больше 2,4 млн туристов – это на 9% выше, чем за тот же период минувшего 2023 года. Самый большой наплыв туристов отмечен в июле - около 1,4 млн отдыхающих, все крупные санатории курорта были заполнены на 100%, передает "АиФ-Юг".

В августе в здравницах курорта также сохраняется высокий процент бронирования – он превышает 86%, чуть меньше – 73% - забронированы и на бархатный сезон, на сентябрь.

Особенно радуют своей чистотой и наполненностью морские пляжи курорта – все они оборудованы не только традиционными топчанами, спортивными площадками и душевыми кабинками, но и постами спасателей и медицинскими пунктами с профессиональным персоналом.