8,3 млн туристов побывали в Краснодарском крае с начала лета

Власти Краснодарского края подсчитали туристический поток за половину лета, он оказался выше прошлогоднего.
«На середину июля Краснодарский край принял 8,3 млн туристов. Еще 3,2 миллиона человек посетили Кубань в качестве экскурсантов. Рост обоих показателей к прошлому году составляет 7 и 8 процентов соответственно»
– вице-губернатор края Александр Руппель
Сегодня объекты размещения на курортах региона заполнены в среднем на 88%, на конец лета уровень бронирований составляет 85%. Летом россияне устремляются на морские курорты за пляжных отдыхом, на Кубани туристам доступны Черное и Азовское моря, протяженность благоустроенных пляжных территорий в регионе составляет 115 км.
«Самые востребованные территории у туристов – Сочи, Анапа, Геленджик, Туапсинский район, а также Новороссийск»
– Руппель