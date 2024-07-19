8,3 млн туристов побывали в Краснодарском крае с начала лета

Половина лета принесла 8,3 млн туристов курортам Краснодарского края. Это на 7% больше прошлогодних данных. В основном туристы едут в Сочи и Анапу.

Власти Краснодарского края подсчитали туристический поток за половину лета, он оказался выше прошлогоднего.

«На середину июля Краснодарский край принял 8,3 млн туристов. Еще 3,2 миллиона человек посетили Кубань в качестве экскурсантов. Рост обоих показателей к прошлому году составляет 7 и 8 процентов соответственно»

– вице-губернатор края Александр Руппель

Сегодня объекты размещения на курортах региона заполнены в среднем на 88%, на конец лета уровень бронирований составляет 85%. Летом россияне устремляются на морские курорты за пляжных отдыхом, на Кубани туристам доступны Черное и Азовское моря, протяженность благоустроенных пляжных территорий в регионе составляет 115 км.

«Самые востребованные территории у туристов – Сочи, Анапа, Геленджик, Туапсинский район, а также Новороссийск»

– Руппель