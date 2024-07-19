Сочи, Кавминводы и Теберда вошли в список курортов федерального значения

Перечень курортов федерального значения принял российский кабмин. В список вошли несколько десятков курортов, в том числе расположенных на Северном Кавказе.
Список курортов федерального значения одобрен российским правительством.
В перечень вошли в общей сложности 55 курортов, пишет ТАСС.
Часть их расположены в Краснодарском крае – из кубанских курортов в список попали Сочи и Анапа. Представлена в списке и Карачаево-Черкесия курортом Теберда.
Еще восемь курортов федерального значения находятся на южном берегу Крыма. Это Ялта и Алушта, Гурзуф и Ливадия, и другие.
Помимо курортов, в перечне есть т. н. курортный регион – это Кавминводы (Ставрополье).