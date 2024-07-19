Вестник Кавказа

Сочи, Кавминводы и Теберда вошли в список курортов федерального значения

Роза хутор
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Перечень курортов федерального значения принял российский кабмин. В список вошли несколько десятков курортов, в том числе расположенных на Северном Кавказе.

Список курортов федерального значения одобрен российским правительством.

В перечень вошли в общей сложности 55 курортов, пишет ТАСС.

Часть их расположены в Краснодарском крае – из кубанских курортов в список попали Сочи и Анапа. Представлена в списке и Карачаево-Черкесия курортом Теберда.

Еще восемь курортов федерального значения находятся на южном берегу Крыма. Это Ялта и Алушта, Гурзуф и Ливадия, и другие.

Помимо курортов, в перечне есть т. н. курортный регион – это Кавминводы (Ставрополье).

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