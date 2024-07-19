Цены на квартиры в Сочи взлетели на 22%

Порядка 22% составил рост цен на квартиры на вторичном рынке недвижимости Сочи. Одним из ключевых факторов, повлиявших на увеличение цен на жилье в данном сегменте, стал ограниченный земельный банк курорта.

В 2024 году наблюдается значительный рост стоимости квартир на вторичном рынке недвижимости в Сочи. Он составил 22% с начала текущего года (в сравнении с аналогичными прошлогодними показателями).

«На текущий момент средняя стоимость жилья на вторичном рынке [Сочи] оценивается в размере 330 тыс. руб./кв. м. На начало года цена реализации была 270,5 тыс. руб./кв. м. Таким образом, рост стоимости составил около 22%»

– пресс-служба федерального девелопера, инвестиционно-строительного холдинга AVA

Отмечается, что один из ключевых факторов, оказавших влияние на рост цен на жилье в Сочи, – это ограниченный земельный банк города-курорта. Сочи является популярным курортом как для жителей России, так и для иностранных туристов. Постоянный спрос на недвижимость в данном регионе привел к дефициту земельных участков под застройку. Ограниченное предложение земель приводит к естественному росту цен на жилье, так как спрос превышает предложение.

Ограниченность земельного банка также создает дополнительные сложности для застройщиков, которые вынуждены конкурировать за доступ к оставшимся участкам. Это также способствует увеличению издержек на строительство, что в конечном итоге влияет на цену готового жилья.

Несмотря на увеличение цен на жилье, инвестирование в недвижимость в Сочи по-прежнему остается привлекательным. Курортный город продолжает привлекать туристов круглый год, поэтому вложения в жилье в Сочи могут обеспечить не только прибыль от аренды или перепродажи, но и комфортное проживание в курортном регионе.

Несмотря на рост цен на жилье на вторичном рынке недвижимости в Сочи, инвесторы продолжают проявлять интерес к данному сегменту.