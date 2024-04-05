Сочинские власти усилили борьбу с самостроями

Администрация Сочи стала активнее следить и пресекать факты незаконного строительства в городе. С начала года они выявили около 140 самостроев, один из которых находился в Хостинском районе курорта.

Незаконно строящиеся объекты – одна из больших проблем не только Сочи, но и всего южного региона. Городские власти курорта усилили работу по выявлению нарушений земельного законодательства: с начала января этого года они зафиксировали около 140 самостроев, рассказали в местной администрации.

"Мониторинг проводим регулярно, в том числе реагируем на сообщения граждан в социальных сетях и направленные в управление по электронной почте. С начала года в городе выявлено 140 объектов с признаками самовольного строительства, 130 фактов нецелевого использования, а также 60 фактов самовольного занятия земельных участков. Все материалы переданы для подготовки исковых заявлений об устранении допущенных нарушений"

- начальник управления муниципального земельного контроля администрации Сочи Аслан Ачмизов

В ходе проверок, которые проходят во всей районах Сочи, специалисты находят незаконные гаражи, магазины, частные и даже многоквартирные дома.

Один из случаев незаконного строительства обнаружили в Хостинском районе. По документам в положенном месте должны были построить частный дом из двух этажей, а в реальности к нему достроили еще и третий. Иск о сносе постройки уже отправился в суд.