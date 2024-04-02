Власти Сочи победили самострои на 60%

С начала года в Сочи на 60% сократилось число так называемых самостроев. Одной из причин такого заметного уменьшения фактов самовольного строительства является ужесточение контроля со стороны муниципальных органов и правоохранительных структур.

Согласно заявлению заммэра Сочи Олега Бурлева, с начала текущего года наблюдается значительное снижение числа случаев самовольного строительства на курорте. Данные показывают, что за первый квартал 2023 года количество таких случаев сократилось на 60%. незаконной застройкой.

«Информация передается в городскую гильдию риэлторов для исключения случаев реализации гражданам самовольных объектов. При выявлении соответствующих фактов, сведения передаются правоохранителям»

– Олег Бурлев

Причины снижения самовольного строительства

По словам чиновника, одной из причин такого заметного уменьшения фактов самовольного строительства является ужесточение контроля со стороны муниципальных органов и правоохранительных структур. Введение новых механизмов контроля и наказания за нарушения может оказать серьезное воздействие на потенциальных нарушителей.

Значение борьбы с самовольным строительством

Кроме того, борьба с самовольным строительством имеет огромное значение для поддержания экологической чистоты и сохранения уникальной природы курортного города. Незаконная застройка не только нарушает законы и нормы, но и негативно влияет на общий облик курортной зоны, что может отпугнуть туристов и повлиять на развитие туристической индустрии.

Бурлев подчеркнул, что работа по предотвращению незаконной застройки и соблюдению законов в сфере градостроительства будет продолжена ради обеспечения устойчивого развития курорта.