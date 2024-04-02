ЧП на подъемнике в Сочи: туристку заподозрили в подделке ски-пасса

Неприятный инцидент произошел на горнолыжном курорте, предположительно, Роза Хутор в Сочи с туристкой. Его расследованием занимается полиция.

Стычка с охраной вылилась в полицейскую проверку в сочинской Красной поляне, говорится в сообщении кубанского управления МВД.

Публикация о происшествии была опубликована в соцсетях и получила широкий резонанс. Ее выявили правоохранители и заинтересовались случившимся, зарегистрировали соответствующий материал и запустили проверку.

Ранее в Телеграм-каналах разошлось видео якобы с курорта Роза Хутор: между туристкой и охраной начался конфликт из-за якобы поддельного ски-пасса. Лыжницу пытались высадить из подъмника.