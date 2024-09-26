Вестник Кавказа

Турпоток в Геленджик стал рекордным за три года

Геленджик
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Трехлетний рекорд по туристическому потоку установлен в Геленджике в этом году. Курорт уже посетили почти 4,1 млн человек.

С начала года Геленджик востребован среди туристов сильнее, чем в последние годы, турпоток установил трехлетний рекорд.

"В Геленджике побит рекорд по количеству отдыхающих последних трех лет. В городе с начала года отдохнуло 4 093 797 туристов. Для сравнения за весь 2023 год эта цифра составляла 4,055 млн туристов"

– градоначальник Алексей Богодистов

В октябре в Геленджик также приедет немало отдыхающих, бронирования приближаются к 71%, в ноябре - около 48%.

Сейчас на черноморском курорте стоит комфортная погода, подходящая для отдыха на природе без толп туристов.

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