Вестник Кавказа

Бархатный сезон на Кубани продолжается

Бархатный сезон на Кубани продолжается
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Краснодарском крае вода на всех черноморских курортах остается достаточно теплой для купания. В Сочи и Туапсе море сохраняет 25 градусов.

Погода в Краснодарском крае позволяет продолжать пляжный сезон - море еще теплое, а воздух в выходные прогреется до плюс 30.

Самая высокая температура воды зафиксирована сегодня в Сочи и Туапсе - плюс 25. В Геленджике и Новороссийске - плюс 24, в Анапе - плюс 23.

Ожидается, что бархатный сезон продлится до середины октября, его пик придется на первые числа октября. Обычно дольше всего море остается подходящим для купания в Сочи.

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