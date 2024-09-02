Бархатный сезон в Крыму 2024: что это такое, сколько длится и стоит ли ехать?

Бархатный сезон или бабье лето в Крыму - прекрасное время, чтобы отдохнуть, однако есть нюансы, которые нужно учитывать. Расскажем, когда начинается и сколько продлится бархатный сезон в Крыму, какой будет погода и чем можно заняться во время осеннего отдыха на полуострове.

Когда в Крыму бархатный сезон?

Бархатный сезон - самое благоприятное время для желающих отдохнуть - начинается в Крыму примерно в 10-х числах сентября. То есть первая декада осеннего месяца в целом считается продолжением лета. Длится бархатный сезон на полуострове примерно месяц: до середины октября. Однако его сроки нельзя назвать стабильными и повторяющимися из года в год. Бывает так, что сентябрь уже холодный и с дождями, а иногда и начало ноября радует теплой погодой, позволяющей окунаться в море.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какой будет погода в бархатный сезон?

Когда закончится сезон для пляжного отдыха в Крыму, зависит напрямую от температурного режима. Благоприятная для купания и в целом для пляжного отдыха температура воздуха - это 23-26 °C, и по прогнозам синоптиков, такой температура на полуострове будет примерно до 25 сентября. Затем ожидается снижение температуры приблизительно на 5 °C, однако будет ли оно постоянным или в октябре Крым вновь ждет потепление, сказать сложно.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Можно ли купаться в бархатный сезон в Крыму?

В бархатный сезон в Крыму можно и нужно купаться. Температура моря в это время около 20-22°С, что является наиболее комфортным показателем для плавания, а также с точки зрения безопасности, поскольку чем ”горячее” море, тем больше в нем болезнетворных микроорганизмов.

Где отдохнуть в Крыму в бархатный сезон?

В период бархатного сезона в Крыму отдыхать можно во всех тех же городах и поселках, что и летом. Туристическая инфраструктура сохраняется как минимум до начала октября, так что переживать за лежаки на пляже и работу кафе и столовых не стоит. Большинство отелей на полуострове работают круглый год, а те, что сезонные, встречают гостей до начала ноября.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где в Крыму теплее в бархатный сезон?

Что касается более теплых регионов Крыма в бархатный сезон, то, пожалуй, здесь стоит отметить восточное и южное направление. Однако западное направление тоже не хуже: температурная разница составляет не более одного-двух градусов, и кроме того, всегда нужно учитывать такой фактор, как ветер. Если оценивать комфорт курортов Крыма с точки зрения пляжного отдыха в бархатный сезон, то:

восточное и южное побережье отлично подходит для тех, кто предпочитает загорать и плавать с утра

западное для тех, кто ходит на море после обеда.

И в сентябре, и в октябре по всему полуострову достаточно тепло и комфортно, и как таковых погодных ограничений для отдыха у моря нет.

© Фото: Екатерина Винник/ "Вестник Кавказа"

Особенности бархатного сезона в Крыму

Конечно, можно было бы назвать крымские сентябрь и октябрь продолжением лета, однако это не совсем так. У крымского бабьего лета есть свои плюсы и особенности, на которые следует обратить внимание, прежде чем отправляться в отпуск.

Плюсы бархатного сезона на Черном море

Температура воды и воздуха примерно одинаковые, что комфортно для человеческого организма. Количество по-настоящему жарких дней в сентябре-октябре минимальное. Нет необходимости проводить половину для в гостинице под кондиционером. Более комфортная температура воздуха позволяет отправиться на экскурсии на природу, большинство из которых летом затруднительны из-за палящего солнца. Количество отдыхающих меньше, соответственно, пребывание в общественных местах комфортнее. Фруктов и овощей не меньше, чем летом.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что может удивить?

Погода. В Крыму погода бывает непредсказуемой, и хотя проливные дожди в сентябре-начале октября бывают редко, несколько дней с ливнями не исключены. Кроме того, также стоит обратить внимание на то, что по вечерам осенью в Крыму гораздо холоднее, чем летом, поэтому лучше взять с собой кроме летних платьев, шортов и купальников теплые свитера и кофты. Цены. Не всегда и не везде бархатный сезон означает снижение цен. Некоторые отели и гостевые дома действительно снижают стоимость проживания в сентябре-октябре в Крыму, однако не стоит ожидать слишком большой скидки. На рестораны и кафе это правило не распространяется, также как и на услуги таксистов.

А вы знали что…

Название ”бархатный сезон” напрямую связано с Крымом и появилось еще в дореволюционной России в конце XIX века. Тогда этот термин описывал апрель-май, и свое название получил в связи с тем, что дворяне, которые приезжали в это время на отдых в Крым, носили преимущественно бархат, сменявший зимние меха.