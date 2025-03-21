Шесть компаний попали под санкции США за помощь Ирану

США объявили о введении ограничительных мер в отношении ряда компаний. Их подозревают в помощи Ирану при производстве БПЛА.

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении шести юридических и двух физических лиц. Об этом сказано в заявлении американского Минфина.

В документе сказано, что ограничительные меры затронут сеть, которая включает в себя шесть структур и двух человек в Иране, Китае и ОАЭ. Подчеркивается, что они оказывали помощь Ирану с производством БПЛА.

Напомним, почти два месяца назад США объявили о восстановлении максимального давления на ИРИ. Документ, подписанный американским лидером, направлен на то, чтобы не позволить Исламской Республике обзавестись ядерным оружием.

На днях в Иране сообщили, что исключают прямые контакты с США по вопросу ядерной программы, однако готовы к переговорам с американцами через посредников.