В регионах СКФО продолжится масштабное жилищное строительство

Регионы Северного Кавказа продолжат интенсивно застраивать жильем: только в планах комплексного развития региона государственного финансового института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ строительство более 200 тысяч квадратных метров жилой недвижимости.

Российский государственный финансовый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ включил в свои ближайшие планы комплексного развития территорий застройку участков площадью более 32 га во Владикавказе, Кисловодске и дагестанском Ленинкенте, сообщил директор подразделения "Градостроительство, сопровождение проектов и инфраструктура" госкомпании Иван Будлов.

"В ближайшие годы на участках, предоставленных инвесторам через торги ДОМ.РФ под проекты комплексного развития территорий, в регионах Северо-Кавказского федерального округа построят 217 тыс кв м жилья с необходимой инфраструктурой"

- Иван Будлов

Планы огромные – для сравнения, за весь минувший 2024 год в Ставропольском крае было построено более 25 тыс кв м жилья, отметил глава подразделения, передает ТАСС.

На сегодняшний день в СКФО продолжается строительство жилых комплексов – так, только в столице Кабардино-Балкарии Нальчике по итогам "долевых" аукционов на участках суммарной площадью 5,5 га полным ходом идет строительство более 144 тыс кв м жилья. Также компания начала строительство жилья в Северной Осетии и Ставрополье – под него выделено пять участков общей площадью более 12,5 га, заключил Иван Будлов.