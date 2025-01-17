Грозный построит в 2025 году свыше 13 тысяч квартир

Строительство жилья в столице Чечни набирает обороты: в наступившем 2025 году чеченские строители намерены сдать в эксплуатацию в Грозном почти в 8 раз больше квартир, чем годом ранее.

Свыше 13,4 тыс квартир намерены построить чеченские строители в наступившем 2025 году в Грозном – это без малого в восемь раз больше, чем годом ранее, сообщил мэр города Хас-Магомед Кадыров.

"За текущий год в городе запланировано введение в эксплуатацию 20 комплексов многоквартирного жилья, включающих 28 современных домов. Общее количество квартир составит около 8 тыс, а общая площадь жилых помещений превысит 500 тыс квадратных метров"

- Хас-Магомед Кадыров

Совершенно новым этапом строительства в Грозном станет открытие домов первой линии проспекта Путина, а это - 30 домов на 5,4 тыс квартир с общей площадью 335 тыс. квадратных метров, - рассказал мэр Грозного, передает ТАСС.

Все новые здания будут не только иметь стильный и современный дизайн, но и свои благоустроенные зеленые территории с детскими площадками и зонами для отдыха.

В минувшем 2024 году в Грозном ввели в эксплуатацию 19 многоквартирных домов, которые насчитывают 1 740 квартир, напомнил градоначальник.

Напомним, в конце минувшего 2024 года первый заместитель генерального директора АО "Кавказ.РФ" Андрей Цемахович сообщил, что на Северном Кавказе продолжат интенсивно строить жилые дома, для чего продолжат активно инвестировать в жилищное строительство. К 2030 году площадь жилья на человека составит 33 кв м. Отдельных инвестиций потребует и создание соответствующей инфраструктуры – ожидается, что к 2030 году на это потребуется около 1,3 трлн рублей, отметил он, напомнив: за 9 месяцев 2024 года в СКФО ввели в эксплуатацию 7 млн 410 кв м жилья, это на 39,5% больше, чем за тот же период минувшего года.