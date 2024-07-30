На Кавказе продолжат активно строить жилье

Российские власти продолжат инвестировать средства в жилищное строительство на Северном Кавказе – ожидается, что в 2030 году на эти цели будет потрачено 4,5 триллиона рублей.

На Северном Кавказе продолжат интенсивно строить жилые дома, для чего продолжат активно инвестировать в жилищное строительство, сообщил сегодня в Пятигорске первый заместитель генерального директора АО "Кавказ.РФ" Андрей Цемахович.

"В СКФО в 2023 году на одного человека приходилось порядка 23,3 кв м жилья, федеральный округ занимал восьмое место среди субъектов РФ по этому показателю. По национальным целям к 2030 году мы должны выйти на 33 кв м на человека. Инвестиции к этому году в строительство жилья мы оцениваем в 4,5 трлн рублей"

- Андрей Цемахович

Отдельных инвестиций потребует и создание соответствующей инфраструктуры – ожидается, что к 2030 году на это потребуется около 1,3 трлн рублей, отметил он, передает "Интерфакс".

За 9 месяцев текущего 2024 года в СКФО ввели в эксплуатацию 7 млн 410 кв м жилья, это на 39,5% больше, чем за тот же период минувшего года. Сейчас в регионе реализуется девять комплексных проектов, добавил в ходе конференции "Переоценка СКФО: бум туризма и резервы роста" заместитель генерального директора АО "Кавказ.РФ".