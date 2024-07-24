Инновационный дом возводят в Грозном

Строительство арендного дома на 234 квартиры началось в Грозном. Это первый подобный проект на Северном Кавказе, строительство ведется при участии ДОМ.РФ.

Столица Чеченской Республики известна своим стремительным развитием и внедрением современных архитектурных решений. И первый в своем роде проект на Северном Кавказе – строительство арендного дома на 234 квартиры – подтверждает это.

Строящийся дом представляет собой не одно здание, а целый жилой комплекс, разработанный в соответствии с мастер-планом развития города. Он будет расположен на территории фрагмента «зеленого» кольца «Сердце Грозного».

Арендный формат позволит многим семьям без лишних затрат обрести качественное жилье в центре города.

«В столице Чеченской Республики началось строительство первого арендного дома на Северном Кавказе. Проект реализуется при участии ДОМ.РФ и предполагает строительство 234 квартир общей площадью 11,4 тысячи квадратных метров, а также 70 машино-мест»

– мэрия города

Строительство арендного дома является важным событием не только для города, но и для всего Северного Кавказа. Этот инновационный проект не только решит актуальные жилищные проблемы, но и станет примером успешного внедрения современных архитектурных и градостроительных решений.