В Тбилиси дорожают новостройки

Купить новое жилье в Тбилиси становится все дороже – стоимость квадратного метра неуклонно растет, а в элитных районах грузинской столицы она уже перевалила за психологическую отметку в 5 тысяч лари.

Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" обнародовала новый годовой индекс цен на новое жилье в Тбилиси во втором квартале 2024 года, отметив, что цена одного квадратного метра черного каркаса в новостройках города составила 3 029 лари, показав рост по сравнению с тем же периодом годом ранее на 14,9%, а по сравнению с первым кварталом 2024 года - на 4,8%.

По сравнению со среднегодовым показателем 2020 года, индекс цен на новое жилье во втором квартале вырос почти в полтора раза - на 48,1%, передает Sputnik Грузия.

Причем, эти цифры усредненные и не отражают цены в новостройках в элитных районах грузинской столицы: так, в районе Сабуртало цена "квадрата" подскочила до 4037 лари, в районе Ваке преодолела психологический рубеж в 5 тыс лари до отметки в 5247 лари, а в центре города в районе Мтацминды квадратный метр в новостройках в среднем торгуется за 5737 лари.

Примерно та же картина и с ценами на столичные новые дома - по сравнению с первым кварталом этого года они выросли на 4,6%, а по сравнению с ценами за второй квартал 2023 года - на 16,8%.

Индекс цен на недвижимость – важнейший показатель макроэкономической и финансовой стабильности, которым чаще всего пользуются Нацбанк Грузии и частные девелоперы, напомнили в "Сакстате".

($1 = 2,7 GEL)