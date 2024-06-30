Вестник Кавказа

Летний Тбилиси станет чище и свежее

Летний Тбилиси станет чище и свежее
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Городские службы приступили к ежегодной летней уборке городских улиц столицы Грузии. Погода – единственный фактор, из-за которого может прерваться ход работ.

В грузинской столице стартовал традиционный процесс летней уборки городских улиц. Об этом рассказал глава Тбилиси Каха Каладзе.

Ежедневно будут очищаться и отмываться от мусора более ста центральных и второстепенных улиц и переулков города при помощи местной компании "Тбилсервис групп".

"В работу будет включено 20 единиц техники "Тбилсервис групп". Моечные работы будут проводиться ежедневно"

- Каха Каладзе

При этом проведение работ может быть ограничено из-за погоды.

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