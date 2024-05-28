Вестник Кавказа

Поезда со сквозными вагонами появятся в метро Тбилиси

Поезда со сквозными вагонами появятся в метро Тбилиси
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Тбилиси взялись за обновление поездов метро: действующие сейчас составы уже изношены и морально устарели. Замене подлежат абсолютно все вагоны.

Сквозные вагоны появятся в вагонах метро в Тбилиси, обещал глава грузинской столицы Каха Каладзе.

По его словам, тбилисские вагоны нуждаются в полной замене, так как дольше служить они уже могут. Мэр уточнили, что метро Тбилиси располагает 192 вагонами. Каладзе уточнил, что сначала власти приобретут 22 состава из почти ста вагонов. Градоначальник добавил, что власти будут закупать современные "сквозные" вагоны.

Руководство города уже ищет компанию, которая поставит вагоны, подробную информацию можно найти на сайте Агентства госзакупок. Заявки можно подавать до 29 июля.

В мэрии рассчитывают, что поезда метро в Грузии будут обновлены в срок до 2031 года.

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