Подвижной состав метро Ташкента обновят российскими вагонами

До конца будущего 2025 года завод "Метровагонмаш" в подмосковных Мытищах поставит в столицу Узбекистана еще 60 вагонов метро, которыми обновят подвижной состав Ташкентского метрополитена.

Предприятие "Метровагонмаш" в подмосковных Мытищах в скором времени заключит контракт на поставку в Узбекистан 60 вагонов метро в течение 2024-2025 годов, написал в своем Telegram-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"В прошлом году отгрузили 44 вагона для метро Ташкента, еще 12 отправим до конца июня. Готовим контракт на поставку еще 60 вагонов в 2024-2025 годах"

- Андрей Воробьев

В Ташкентском метрополитене работают российские подвижные составы из четырех вагонов, в начале марта Ташкентский метрополитен получил 36 новых российских вагонов. Ранее с 2019 по 2021 годы Ташкент закупил в Мытищах пятнадцать новых составов.

Напомним, Ташкентский метрополитен – единственный в Узбекистане и первый в Центральной Азии, Он – неглубокого заложения, протяженность его четырех линий составляет 70,8 км, на которых расположены 50 станций, 31 из которых подземная, 15 надземных и 4 наземных.