Вестник Кавказа

Метро Тбилиси обновят за 205 млн евро

Метро Тбилиси обновят за 205 млн евро
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Почти сотня новых вагонов для Тбилисского метрополитена будет куплена за счет средств Азиатского банка. Общая сумма покупки – 205 млн евро.

Власти Грузии планируют обновить столичное метро, в том числе за счет кредита от Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.

Отмечается, что на реализацию этого проекта потребуется порядка 205 млн евро. Тендер на его осуществление планируется объявить в этом месяце. Затем станет известно, какая часть суммы будет выделена из бюджета.

По информации, указанной в тендерном документе, поставить новые поезда планируется за 7 лет.

Всего будет заменено 97 вагонов 22 поездов столичного метрополитена.

Ранее, власти Грузии предполагали применить правила закупки Всемирного банка, но затем изменили их, так как выделить деньги согласился Азиатский банк. Поэтому сделка будет проходить на его условиях.

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