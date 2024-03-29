В Тбилиси появится новый международный аэропорт

Столица Грузии через несколько лет обзаведется новой международной авиагаванью. В планах у властей реконструкция старого здания или же постройка нового на территории бывшего аэродрома Вазиани.

Власти Грузии намерены реализовать проект по возведению новой авиагавани в столице республики. Стоимость международного аэропорта оценивают в $1,3 млрд. Информацию об этом озвучил глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе.

По словам премьера, власти рассматривают два варианта – строительство нового аэропорта на месте бывшего аэродрома Вазиани и реконструкцию нынешней авиагавани.

"Позавчера состоялось заседание Экономического совета, на котором мы приняли важнейшее решение по реализации нового мегапроекта. В частности, в Тбилиси будет построен новый международный аэропорт… Стоимость его строительства составляет около 1 миллиарда 260 миллионов долларов"

– Ираклий Кобахидзе

Кобахидзе рассказал, что в случае расширения и реконструкции нынешнего аэропорта, затраты составят $900 млн.

Также он сообщил, что новая авиагавань позволит нарастить пассажиропоток до 19 млн.

В следующем году власти намерены запустить конкурс на поиски компании, которая реализует этот проект и в течение нескольких лет Тбилиси получит новый аэропорт.

По словам премьера, нынешний аэропорт имеет пропускную способность 4,5 млн человек.