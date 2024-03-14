Самолеты в Тбилиси запустят из Екатеринбурга

Попасть в Тбилиси самолетом вскоре можно будет еще из одного российского города. В расписание с 4 апреля включены рейсы из Екатеринбурга.

Авиагавань Екатеринбурга "Кольцово" в весенне-летнем расписании 2024 года представит несколько новых международных рейсов.

С 4 апреля прямой рейс будет запущен в Тбилиси. Попасть в грузинскую столицу можно будет по четвергам и субботам в апреле, а с мая - еще по вторникам. Полеты будет выполнять перевозчик Red Wings.

Прямые рейсы в Фергану будут осуществляться "Уральскими авиалиниями" с 4 мая, в расписание включен один рейс в неделю.

Также из Екатеринбурга можно будет улететь в Пекин, рейс готовят "Уральские авиалинии", старт полетов с 4 апреля.