В Грозном построят два завода до конца года

В этом году в Грозном должны открыться первые предприятия в рамках проекта особой экономической зоны. Ими станут арматурный и трубный заводы.

В этом году планируется открыть первые производства в рамках особой экономической зоны "Грозный". Одним из проектов в чеченской столице станет арматурный завод.

Ожидается, что завод по выпуску арматуры и металлоконструкций будет запущен этой зимой. Еще одно предприятие будет запущено до конца года. Им станет завод по производству полимерных труб.

Отмечается, что резидентами особой экономической зоны в Грозном являются девять компаний, передает ТАСС.