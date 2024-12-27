Вестник Кавказа

В Грозном построят два завода до конца года

Трубы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В этом году в Грозном должны открыться первые предприятия в рамках проекта особой экономической зоны. Ими станут арматурный и трубный заводы.

В этом году планируется открыть первые производства в рамках особой экономической зоны "Грозный". Одним из проектов в чеченской столице станет арматурный завод. 

Ожидается, что завод по выпуску арматуры и металлоконструкций будет запущен этой зимой. Еще одно предприятие будет запущено до конца года. Им станет завод по производству полимерных труб.

Отмечается, что резидентами особой экономической зоны в Грозном являются девять компаний, передает ТАСС.

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