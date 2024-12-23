Грозный принял главу СК России

Руководитель СКР Александр Бастрыкин прилетел в столицу Чечни. Там он ознакомился с ходом расследования уголовного дела в связи с крушением азербайджанского самолета около Актау в Казахстане.

Центральный аппарат Следственного комитета России (СКР) начал расследование обстоятельств и причин крушения воздушного судна компании AZAL рядом с Актау, рассказали в ведомстве.

«Уголовное дело, возбужденное по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте, передано для всестороннего расследования в Главное следственное управление СК России»

- СКР

Руководитель СКР Александр Бастрыкин прилетел в чеченскую столицу и ознакомился с процессом расследования трагедии.

В следственную группу попали опытные специалисты, которые ранее занимались происшествиями в воздухе. Они делают все возможное, чтобы достичь существенных результатов в расследовании трагичного инцидента, добавили в ведомстве.