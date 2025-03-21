Грузия исключила слово "гендер" из своего законодательства

Терминов "гендер" и "гендерная идентичность" больше не будет в грузинском законодательстве. За их вычеркивание из грузинских законов проголосовал парламент страны.

"Гендеры" и "гендерная идентичность" пропадут из текстов грузинских законов, соответствующие поправки были приняты сегодня парламентом Грузии.

Сообщается, что, например, теперь закон "О гендерном равенстве" получил новое название – закон "О равенстве женщин и мужчин".

За новую терминологию отдал свой голос 81 депутат.

Как стало известно ранее, вместо "гендерные вопросы" теперь будет применяться термин "вопросы равенства женщин и мужчин". Словосочетание "гендерная нетерпимость" заменено на "нетерпимость к равенству женщин и мужчин". Вместо прилагательного "гендерно-чувствительные" надо говорить и писать "чувствительные к полу".

Стоит отметить, что пакет поправок в законодательство был внесен в феврале. Его авторами стали парламентарии от правящей "Грузинской мечты" и "Силы народа".

Напомним, что за закон "О гендерном равенстве" парламент Грузии проголосовал в марте 2010 года, подпись под ним поставил бывший тогда президентом Михаил Саакашвили. В документе прописаны пути обеспечения безопасности, а также равенства на рынке труда. Кроме того, закон был направлен на активизацию участия женщин в грузинской политике.

На данный момент в парламенте Грузии должно быть 150 депутатов. Однако почти два месяца назад 49 парламентариев, избранных от оппозиции, были лишены мандатов. Часть из них сами подавали заявления о досрочном прекращении полномочий, остальные просто игнорировали деятельность законодательного органа. В частности, законодательный орган остался без депутатов от "ЕНД", "Коалиции за перемены", "Сильной Грузии" и "За Грузию".