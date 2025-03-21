В развитие аэропорта Тбилиси вложили $1,8 млн

Объем инвестиций в Тбилисский аэропорт постоянно растет: за 2024 год в него вложили 5 млн лари ($1,8 млн). Это связано с ежегодным увеличением пассажиропотока.

В развитие инфраструктуры аэропорта Тбилиси вложили 5 млн лари (примерно $1,8) за 2024 год, рассказали в компании Tav Georgia, руководящей воздушными гаванями в столице Грузии и Батуми.

Инвестиции в аэропорт растут на фоне постоянного увеличения потока пассажиров, передали в компании. В 2024 году он принял 4,7 млн человек, что на 29% больше показателей предыдущего года.

По данным компании, в столичном аэропорту расширили зону паспортного контроля и залов ожидания, установили современные пассажирские и грузовые лифты. На прилегающей к нему территории сменили дорожное покрытие и увеличили парковочные места: сейчас там могут уместиться 1,1 тыс автомобилей.