Между Тбилиси и Лондоном запущено прямое авиасообщение

Тбилиси и Лондон теперь связаны прямыми авиарейсами. Маршрут организовала компания British Airways.

Авиакомпания British Airways запускает прямые рейсы между Тбилиси и Лондоном, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Сообщается, что полеты между столицами Грузии и Великобритании будут выполняться четыре раза в неделю.

Отметим, что базой авиакомпании является аэропорт Хитроу в Лондоне. Авиаперевозчик обслуживает почти 200 маршрутов в 65 стран.

Напомним, ранее швейцарский Edelweiss Air сообщил о запуске сообщения между Тбилиси и Цюрихом. Первый полет намечен на 12 апреля.