Вестник Кавказа

Между Тбилиси и Лондоном запущено прямое авиасообщение

Между Тбилиси и Лондоном запущено прямое авиасообщение
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тбилиси и Лондон теперь связаны прямыми авиарейсами. Маршрут организовала компания British Airways.

Авиакомпания British Airways запускает прямые рейсы между Тбилиси и Лондоном, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. 

Сообщается, что полеты между столицами Грузии и Великобритании будут выполняться четыре раза в неделю. 

Отметим, что базой авиакомпании является аэропорт Хитроу в Лондоне. Авиаперевозчик обслуживает почти 200 маршрутов в 65 стран. 

Напомним, ранее швейцарский Edelweiss Air сообщил о запуске сообщения между Тбилиси и Цюрихом. Первый полет намечен на 12 апреля.

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