Прямые рейсы будут запущены между Цюрихом и Тбилиси

Швейцарский перевозчик Edelweiss Air свяжет Тбилиси и Цюрих с 12 апреля.

Авиакомпания Edelweiss Air анонсировала запуск прямых рейсов между Цюрихом и Тбилиси. Первый полет будет выполнен 12 апреля этого года, сообщили в Агентстве гражданской авиации Минэкономики Грузии.

Сообщается, что полеты будут выполняться дважды в неделю. Пассажирам предложат лайнер Airbus 320

Отметим, что швейцарская Edelweiss Air является дочерней структурой Swiss International Airlines. Компания базируется в Цюрихе.

Ранее о планах наладить авиасообщение между Тбилиси и Белградом сообщили в Air Serbia. Прямые рейсы стартуют с 15 июня.