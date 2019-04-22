Прямые рейсы будут запущены между Цюрихом и Тбилиси

Швейцарский перевозчик Edelweiss Air свяжет Тбилиси и Цюрих с 12 апреля.
Авиакомпания Edelweiss Air анонсировала запуск прямых рейсов между Цюрихом и Тбилиси. Первый полет будет выполнен 12 апреля этого года, сообщили в Агентстве гражданской авиации Минэкономики Грузии.
Сообщается, что полеты будут выполняться дважды в неделю. Пассажирам предложат лайнер Airbus 320
Отметим, что швейцарская Edelweiss Air является дочерней структурой Swiss International Airlines. Компания базируется в Цюрихе.
Ранее о планах наладить авиасообщение между Тбилиси и Белградом сообщили в Air Serbia. Прямые рейсы стартуют с 15 июня.