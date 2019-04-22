Вестник Кавказа

Прямые рейсы будут запущены между Цюрихом и Тбилиси

Прямые рейсы будут запущены между Цюрихом и Тбилиси
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Швейцарский перевозчик Edelweiss Air свяжет Тбилиси и Цюрих с 12 апреля.

Авиакомпания Edelweiss Air анонсировала запуск прямых рейсов между Цюрихом и Тбилиси. Первый полет будет выполнен 12 апреля этого года, сообщили в Агентстве гражданской авиации Минэкономики Грузии. 

Сообщается, что полеты будут выполняться дважды в неделю. Пассажирам предложат лайнер Airbus 320

Отметим, что швейцарская Edelweiss Air является дочерней структурой Swiss International Airlines. Компания базируется в Цюрихе. 

Ранее о планах наладить авиасообщение между Тбилиси и Белградом сообщили в Air Serbia. Прямые рейсы стартуют с 15 июня.

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