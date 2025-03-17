Вестник Кавказа

Air Serbia свяжет Тбилиси и Белград прямым рейсом

Air Serbia свяжет Тбилиси и Белград прямым рейсом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Между столицами Грузии и Сербии будет запущено прямое ависообщение. Первый рейс будет выполнен 15 июня.

Авиаперевозчик  Air Serbia запустит прямые рейсы из Тбилиси в Белград, сообщает Объединение аэропортов Грузии.

Сообщается, что полеты будут производиться трижды в неделю на лайнерах Airbus 319. Первый полет по маршруту запланирован на 15 июня этого года. 

К настоящему моменту прямого регулярного авиасообщения между Грузией и Сербией не было, запуск маршрута позволит наладить туристические и деловые связи между странами. 

Отметим, что прямой перелет из Москвы в Белград бортом Air Serbia обойдется в 55 тыс рублей.

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