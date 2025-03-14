Тбилиси может обзавестись трамваем

Трамвай, соединяющий район Диди Дигоми и метро Дидубе, может появится в столице Грузии. Сейчас идет разработка проекта. Предварительно, на его реализацию потребуется 4,5 года.

Трамвайная сеть может появится в грузинской столице в ближайшие годы, сообщил бизнес-портал BM.ge.

Согласно его данным, мэрия Тбилиси планирует создать 7,5 километровую трамвайную линию от спального района Диди Дигоми до станции метро Дидубе. Предварительный проект предполагает строительство 11 остановок и введение в работу 10 трамвайных составов, каждый из которых будет вмещать около 300 пассажиров.

Сейчас специалисты проводят оценку стоимости проекта, самой идеи и других аспектов, касающихся подготовительного этапа.

Сообщается, что на полную реализацию плана потребуется 4,5 года.