Власти создадут зону отдыха для курьеров в Тбилиси

Перевести дух от доставок тбилисские курьеры скоро смогут в особой зоне отдыха, которую создадут для них на окраине грузинской столицы, сообщил мэр города Каха Каладзе.
"Я хочу поручить моему заместителю Ираклию Бенделиани на территории муниципалитета устроить закрытое и благоустроенное пространство, где у молодых людей будут нормальные условия"
– Каладзе
Градоначальник уточнил, что место отдыха будет создано на автомобильном мосту, который связывает районы Багеби и Сабуртало. В этой точке курьеры нередко устраивают сбор и сейчас.
Мэр дал поручение: установить в этом месте ограждения, поставить скамейки и в целом организовать зону для отдыха.
Стоит отметить, что в службах доставки сейчас трудятся, по предварительным данным, порядка 5 тыс человек.