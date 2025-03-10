Власти создадут зону отдыха для курьеров в Тбилиси

Специальная зона отдыха будет доступна скоро для курьеров в Тбилиси. Ее создадут в той точке, где они часто собираются по собственной инициативе и сейчас.

Перевести дух от доставок тбилисские курьеры скоро смогут в особой зоне отдыха, которую создадут для них на окраине грузинской столицы, сообщил мэр города Каха Каладзе.

"Я хочу поручить моему заместителю Ираклию Бенделиани на территории муниципалитета устроить закрытое и благоустроенное пространство, где у молодых людей будут нормальные условия"

– Каладзе

Градоначальник уточнил, что место отдыха будет создано на автомобильном мосту, который связывает районы Багеби и Сабуртало. В этой точке курьеры нередко устраивают сбор и сейчас.

Мэр дал поручение: установить в этом месте ограждения, поставить скамейки и в целом организовать зону для отдыха.

Стоит отметить, что в службах доставки сейчас трудятся, по предварительным данным, порядка 5 тыс человек.