Вестник Кавказа

Аресты Марин Ле Пен и Экрема Имамоглу. Что объединяет события в Турции и Франции? Максим Шевченко

Что общего между этими арестами, как «устранили» Марин Ле Пен, кто теперь станет лидером правой партии Франции, кого Макрон выдвинет на президентский пост, какие цели преследует Эрдоган, в чем суть неоосманизма — обсудили историк, журналист Эльмар Гусейнов и политик Максим Шевченко.

31 марта лидера правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы за хищение денежных средств Европейского Союза. Кроме того, ей запретили на пять лет баллотироваться на любые государственные должности, что лишило Ле Пен права выдвигать свою кандидатуру на президентские выборы, которые состоятся в 2027 году.

19 марта был задержан мэр Стамбула Экрем Имамоглу, главный политический соперник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. 

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