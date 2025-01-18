Вестник Кавказа

Анкара возобновляет экономический диалог с Брюсселем

Анкара возобновляет экономический диалог с Брюсселем
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уже завтра, 3 апреля, в столице Евросоюза Брюсселе после шестилетнего перерыва возобновятся консультации в рамках Экономического диалога высокого уровня Турция-ЕС, представлять страну на них будет глава Минфина Мехмет Шимшек.

После шести лет игнорирования Брюссель решил возобновить консультации в рамках Экономического диалога высокого уровня Турция-ЕС (HLED), сообщили в министерстве финансов и казначейства Турции.

Возобновить полузабытый диалог власти ЕС приняли на заседании Совета ЕС по общим вопросам в декабре 2024 года, а затем одобрили его на саммите глав государств и правительств Евросоюза, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Мероприятие будет разделено на две основные сессии. В ходе первой прозвучат вступительные речи, с которыми выступят министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек, еврокомиссар по экономике и продуктивности Валдис Домбровскис и комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос. Затем состоится обмен мнениями на уровне министров по макроэкономическим перспективам, конкурентоспособности и структурным реформам.

Вторая сессия пройдет для руководителей ведущих турецких и европейских компаний, а также финансовых институтов, включая Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) – в ходе дискуссии они обсудят вопросы расширения инвестиционных и торговых возможностей.

"Как сопредседатель первой встречи, состоявшейся в 2016 году, я рад видеть, что эта платформа возобновила свою работу"

- Мехмет Шимшек

В целом в министерстве осторожно расценили этот шаг как значимый в возобновлении диалога, подтвердив приверженность Турции членству в ЕС. Как отметил министр, почти 42% турецкого экспорта и так приходится на страны ЕС, а Турция является пятым по величине торговым партнером сообщества.

Турция с ее сильными сторонами в области обороны, энергетики, сельского хозяйства и производства готова к более глубокому и многоплановому сотрудничеству с ЕС и ждет от встречи ощутимых преференций, - добавил турецкий министр.

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