Турция стала нужнее Евросоюзу. Но дадут ли ей членство?

Полноценное членство Турции в ЕС едва ли возможно из-за фактора Эрдогана и 80-миллионного мусульманского населения. При этом альтернативных сценариев отношений у Евросоюза немало.

Турция уже полвека стучится в двери Европейского союза. Еще в конце 80-х она подала заявку на вступление в Европейское сообщество, в 1999 году получила статус кандидата, и только в 2005 году Брюссель начал с Анкарой переговоры о вступлении. С тех пор правительство Реджепа Тайипа Эрдогана предприняло множество шагов, приняло многочисленные законы, чтобы соответствовать критериям ЕС, но так и не добилось членства, хотя ряд стран Восточной Европы, начавшие евроинтеграцию гораздо позже и порой меньше соответствовавшие требованиям, уже стали полноправными обитателями европейского дома.

Разлад Анкары и Европы

Членство Турции осложняло, в первую очередь, нежелание крупнейших стран ЕС принимать 80-миллионную мусульманскую нацию в состав Евросоюза, ведь оно имело бы такой же или даже больший вес, чем население Германии, Франции, Великобритании. Последние лишались доминирования в Совете ЕС, Европарламенте и Еврокомиссии. Позднее по мере укрепления личной власти Эрдогана брюссельскую, берлинскую и парижскую бюрократию начал беспокоить "авторитаризм". Хотя формальной претензией здесь были права человека, но лидеров союза не устраивало наличие сильной фигуры, при которой купировать мощь Турции будет сложнее.

Поэтому западноевропейцы поддерживали попытки свержения власти Эрдогана - будь то путем "бархатной революции" (протесты в парке Гези) или через путч военных. Обе попытки оказались неуспешными и сильно испортили связи Брюсселя с Анкарой. Ряд европейских стран укрывал "гюленистов", а также боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК). После того, как Эрдоган выстоял в 2016 году и принялся за изменение политической системы с рыхлой парламентской на централизованную президентскую республику, Западная Европа решила этому воспрепятствовать. Они запретили членам правительства Турции принимать участие в агитации на территории ЕС за изменения Конституции и через свои СМИ критиковали "скатывание Турции к диктатуре".

На споры из-за внутренней политики наслаивались конфликты из-за геополитики. Брюссель, Париж, Берлин и остальные столицы ЕС осудили военные операции Турции против РПК и YPG в северной и северо-восточной Сирии. Они ввели санкции за эти действия против Анкары. Недовольство вызвала операция Турции в Ливии, ее борьба с Грецией и Кипром в Средиземноморье, а также укрепление связей с Россией через реализацию сделок по С-400, "Турецкому потоку", АЭС "Аккую" и совместную работу по Сирии на площадке Астанинской платформы. После начала СВО европейцы и администрация Джозефа Байдена начала возмущаться попытками Турции обойти санкционный режим через "параллельный импорт". В этот период ряд стран ЕС заявили о прекращении евроинтеграции Турции.

Реставрация связей Турции и ЕС

После победы на президентских выборах в 2023 году и ввиду финансово-экономических сложностей Эрдоган взял курс на нормализацию отношений с Западом. В виде уступки он согласился на принятие Финляндии и Швеции в НАТО. Европейцы тоже смягчились и начали повышать кредитные рейтинги Турции. Состоялась серия взаимных визитов на высшем уровне. Этот процесс нормализации получил еще больший стимул после победы Дональда Трампа на выборах и запуска его мирной инициативы по Украине. Лидеры ЕС опасаются того, что США могут сократить свои обязательства по обороне Европы и Украины. Ввиду этого Брюссель ищет не то чтобы альтернативу, но попытается компенсировать самоустранение США.

Если одной из долгосрочных мер рассматривается собственная милитаризация Евросоюза, то дополнением в Брюсселе видят привлечение других сильных игроков. В качестве такового, наряду с ядерной Великобританией, взоры европейцев обратились ко второй армии НАТО в лице Турции. Именно по этой причине французский президент Эмманюэль Макрон смягчил свое отношение к Эрдогану, Великобритания пригласила турецкую делегацию на саммит в Лондоне по европейской безопасности, а польский президент Дональд Туск 12 марта нанес визит в Анкару.

Во время совместного выступления с турецким коллегой Туск заявил о своей поддержке членства Турции в Евросоюзе. "Мы надеемся, что процесс вступления Турции в Европейский союз (ЕС) станет реалистичным и осязаемым процессом. Мы всегда поддерживали Турцию в этом отношении и будем поддерживать", - сказал он на правах страны-председателя в ЕС. Эрдоган в ответ назвал членство в блоке "стратегической целью" Турции. Польша нацелена на внедрение Турции в новую архитектуру безопасности Европы, от чего Анкара тоже не отказывается.

На лондонской встрече представлявший президента Турции глава МИД Хакан Фидан дал понять, что Турция готова стать частью новой европейской архитектуры безопасности в случае развала НАТО. Он назвал действия Трампа "тревожным звонком" для континента и призвал Европы создать "новый центр силы".

Турецко-европейские перспективы

Заинтересованность Турции в ЕС, несмотря на множество трудностей, сохраняется. Но каковы перспективы вступления в союз? Вот как их оценивают турецкие эксперты.

Заведующий кафедрой политологии и международных отношений Университет Ускюдар профессор Нергиз Озкурал Кёроглу считает, что активизироваться будут только разговоры, а не сам процесс вступления Турции в ЕС.

"Несмотря на весь потенциал Турции и возможность повторного изменения структуры ЕС, можно все же сказать, что Турция — это страна, которая бросает вызов способности ЕС поглощать новые страны с ее населением более 80 млн человек и ее экономическими потребностями. Однако в сложившейся ситуации, когда безопасность и геополитические соображения выходят на первый план стратегии расширения ЕС, идея включения Турции в ЕС может набрать силу в краткосрочной перспективе", - говорит она.

Полноценно Турцию в ЕС вряд ли примут. При этом, если Брюссель нуждается в поддержке Анкары для укрепления своей обороны, что-то он ей дать обязан. Но что, если не членство?

Здесь есть ряд опций. Одной из них может стать модернизация и расширение Таможенного союза ЕС и Турции, действующего с 1995 года. Другая опция - либерализация виз вплоть до вхождения Турции в Шенгенскую зону. Последнее Турции было обещано еще в 2016 году, когда она помогла ЕС остановить миграционные потоки из Сирии и Ближнего Востока. Третий вариант - реализация замороженных сделок по обороне. Турция все еще не может получить от Испании, Германии, Великобритании и Италии разрешения на поставки истребителей Eurofighter. подвижки в этом направлении уже есть: турецкий производитель БПЛА Baykar и одна из крупнейших оборонных компаний Европы Leonardo в начале марта подписали сделку о партнерстве в области беспилотных технологий.

Чтобы не терять Турцию, но и не давать ей членство, Евросоюз может создать так называемые "концентрические кольца", полагает вышеупомянутый эксперт. По мнению Нергиз Озкурал Кёроглу, могут появится статусы членства 1-го, 2-го или 3-го класса.

"В этом случае Турция также может столкнуться с моделью членства, где она находится во внешнем круге, как Украина, не участвуя напрямую в процессах принятия решений, а только получая либерализацию визового режима при определенных условиях и сотрудничая в сфере безопасности", - отмечает она.

У Евросоюза уже есть опыт создания альянсов, чтобы держать соседние страны в "предбаннике". Таковым стал проект "Восточное партнерство" 2009 года и его модификация в виде Европейского политического сообщества 2022 года. Первый, по сути, потерпел крах из-за евромайдана на Украине, отчуждения Беларуси после попытки революции 2020 года и отказа Баку от участия в нем. ЕПС инициировано Макроном и включает Турцию, многие страны Европы и ряд стран бывшего СССР.

Создаст ли ЕС еще и военный союз, покажет время. По крайней мере, условия для его появления есть. Если такой союз появится, то первыми кандидатами на участие в нем будут Турция, Украина и Великобритания. Что касается членства Турции в ЕС, то маловероятно, что Брюссель на это решится, как минимум пока у власти остается Эрдоган. Да и к тому же, если ЕС будет строить свою внешнюю политику на основе позиционирования России как угрозы и сохраняя против нее санкционный режим, в Анкаре должны будут трижды подумать, прежде чем входить в подобные альянсы. Ведь Россия - ключевой энергетический и торговый партнер Турции.