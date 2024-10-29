Генпрокуратура Грузии предъявила обвинения оппозиционному бизнесмену Хазарадзе

Создатель банка TBC и лидер оппозиционной "Сильной Грузии" Мамука Хазарадзе получил обвинения от Генпрокуратуры страны за отказ сотрудничать с комиссией по расследованию преступлений прошлой власти. Ему грозит штраф или реальный срок.

Генеральная прокуратура Грузии предъявила официальные обвинения лидеру оппозиционной коалиции "Сильная Грузия" и основателю банка TBC Мамуке Хазарадзе за неявку на заседание временной комиссии по расследованию деятельности режима экс-президента страны Михаила Саакашвили, передали в ведомстве.

"Прокуратура Грузии предъявила обвинение Мамуке Хазарадзе по факту невыполнения законного требования временной следственной комиссии парламента Грузии"

- Генпрокуратура Грузии

Хазарадзе был вызван на заседание, которое состоялось 25 марта. Планировалось, что его допросят о деятельности бизнеса, который пострадал в период нахождения Саакашвили у власти. По данным следствия, многие из них потеряли деньги, имея кредиты именно в TBC. Вероятно, банк также был связан с другой преступной деятельностью предыдущего руководства Грузии – вымогательствами и ложными уголовными обвинениями.

Оппозиционный политик получил уведомление о необходимости явиться на заседание, но отказался, с его слов, участвовать в "цирке". Как не раз напоминали глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе и руководитель комиссии Тея Цулукиани, за отказ сотрудничать со