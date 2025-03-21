"Военного пути" решения вопроса ядерной программы не существует - МИД Ирана

В Иране отреагировали на угрозы США в связи с ядерной программой. "Военного пути" в решении данного вопроса нет, заявили в МИД Ирана.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прокомментировал заявления Вашингтона о "военном пути" решения вопроса иранской ядерной программы.

"Спустя десять лет после подписания СВПД и семь лет после одностороннего выхода США из него нет ни малейших доказательств того, что Иран нарушил свои обязательства по СВПД. Это признала даже директор нацразведки Тулси Габбард"

– Аракчи

Ранее американский лидер Дональд Трамп в эфире телеканала NBC News снова пригрозил Тегерану "невиданными ранее бомбардировками", если договориться о новом ядерном соглашении не удастся.

Глава иранского МИД прокомментировал эти угрозы на своей странице в соцсети.

"Всем следует ясно дать понять, что не существует такого понятия, как "военная альтернатива", не говоря уже о "военного пути". Катастрофические провалы на Ближнем Востоке, которые обошлись предыдущим администрациям США более чем в $7 трлн, говорят сами за себя"

– Аракчи

В марте стало известно, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, выделил на решение вопроса срок в два месяца. В Иране отказались о прямых переговоров с США, отметив, что диалог возможен при участии посредников.