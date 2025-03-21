Зачем США бомбить Иран?

На днях Дональд Трамп в интервью каналу NBC заявил, что если Иран не согласится на сделку, то страна подвергнется бомбардировкам. Иран, в свою очередь, заявил о готовности в случае необходимости нанести ответные удары по американским позициям в регионе. В чем причина очередного витка напряженности между Ираном и США - рассказываем в этом материале.

Почему США и Иран враждуют?

Конфликт США и Ирана продолжается уже более 45 лет и нередко за это время стороны применяли силу в отношении друг друга, как опосредованно, так и напрямую. После Исламской Революции 1979 года Тегеран из союзника Вашингтона на Ближнем Востоке превратился в непримиримого врага и угрозу. С 2000-х годов Вашингтон считает Иран главным спонсором терроризма во всем мире и обвиняет в попытках создания ядерного оружия, которое, в первую очередь, может быть использовано против Израиля. С целью задушить экономику Иранской Республики США ввели против страны многочленные жёсткие санкции. Сегодня США по-прежнему рассматривают Иран как одного из своих главных врагов и всячески пытаются оказать на него давление.

Чего США хотят от Ирана?

На данном этапе США хотят усадить Иран за стол переговоров по ядерной сделке. Ядерная сделка с Ираном была заключена в 2015 году при посредничестве России, Китая и ряда европейских стран. Суть её заключалась в том, что Иран обеспечивал доступ к своим ядерным объектам в обмен на ослабление международных экономических санкций. Однако в силе сделка оставалась недолго, всего три года. В 2018 году одержавший двумя годами ранее победу на президентских выборах Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из СВПД по Ирану (Совместный всеобъемлющий план действий), назвав его ”худшей сделкой в мире”. Сегодня Трамп хочет вернуть ядерную сделку, правда, на каких условиях, неизвестно.

Почему Иран против?

В начале марта Трамп написал письмо Али Хаменеи, духовному лидеру Ирана, без участия которого не решаются вопросы ни внутренней, ни внешней политики страны. Трамп призвал Хаменеи к переговорам по иранской сделке. В конце марта стало известно, что Иран против прямых переговоров США, поскольку считает, что Вашингтон пытается не напряженность снизить, а установить свой контроль в регионе. От переговоров через посредников Иран не отказывается, однако от этой идеи не в восторге Трамп. Он заявил, что если сделки не будет, ближневосточная страна подвергнется бомбардировкам.

Если у Ирана ядерное оружие?

Иран утверждает, что ядерного оружия у него нет и он не собирается его создавать. По словам руководства страны, иранская ядерная программа исключительно мирная. Более того, власти неоднократно заявляли о том, что готовы вернуться к СВПД при условии, что США и европейские страны также будут соблюдать свои обязательства по сделке. Между тем США уверены, что Иран в тайне от всех занимается созданием ядерных боеголовок, которые, в первую очередь, угрожают ближайшему союзнику США на Ближнем Востоке, Израилю. Время от времени в СМИ появляются сообщения о том, что Иран на пороге создания ядерного оружия, однако на самом ли деле это так неизвестно.

Стоит отметить, что в середине 1990-х годов аятолла Али Хаменеи принял фетву (запрет) на приобретение, развитие и использование ядерного оружия.

США против Ирана: кто победит?

Теоретически США могут нанести удар по иранским ядерным объектам и военной инфраструктуре. Численность американских военнослужащих на Ближнем Востоке составляет около 40 тысяч человек, размещённых как минимум на 19 базах, которые находятся в таких странах, как Бахрейн, Египет, Ирак, Израиль, Иордания, Кувейт, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ. 8 из американских ближневосточных баз считаются постоянными. Кроме того, на данный момент в Персидском заливе стоят два американских авианосца.

Однако любые враждебные действия США приведут к симметричному ответу со стороны Ирана, обладающего большим арсеналом ракет разного радиуса действия, а также боевыми дронами. В результате нестабильность на Ближнем Востоке усилится еще больше, а вероятность переговоров между США и Ираном станет еще меньше, чем сейчас.

На чьей стороне будет Ближний Восток?

Что касается ближневосточных государств, кроме Израиля, маловероятно, что какое-либо из них, включая Кувейт, Саудовскую Аравию и ОАЭ, поддержат агрессию США. Не исключено, что они даже не откроют воздушное пространство для американских бомбардировщиков, хотя это и не помешает Вашингтону нанести удары по иранским ядерным и военным объектам. Более того, Саудовская Аравия и Катар, в частности, готовы выступить в качестве посредников между США и Ираном, а Оман уже давно выступает в этой роли.