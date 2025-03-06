Вестник Кавказа

Россия и Казахстан совместно отметят 80-летие Победы

Россия и Казахстан совместно отметят 80-летие Победы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия и Казахстан организуют мероприятия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. План разработан по итогам визита делегации России в Алматы в 2024 году.

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Россия и Казахстан организуют 30 совместных мероприятий, сообщает Федеральной агентство по делам молодежи (Росмолодежь).

Как заявили в ведомстве, план был разработан по итогам визита российской делегации в Казахстан на слет волонтерских организаций двух государств в конце прошлого года.

В план входят 30 мероприятий в различных сферах: молодежное предпринимательство, добровольчество, спорт и уличные культуры, медиа и другие отрасли.

Стоит добавить, что глава Агентства Григорий Гуров находится с визитом Алматы. Он принял участие в российско-казахстанской конференции "Память Победы: единство поколений и народов".

Отмечается, что в рамках этого состоялось заключение плана мероприятий по развитию двустороннего сотрудничества в гуманитарном направлении на текущий год.

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