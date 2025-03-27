ЕС вложит €12 млрд в развитие Центральной Азии

На саммите в Самарканде назвали сумму, которую ЕС готов вложить в развитие приоритетных отраслей стран Центральной Азии. Размер инвестиций составит €12 млрд.

Центральная Азия получит €12 млрд в виде инвестиций от Европейского Союза в рамках инициативы Global Gateway. Средства направят на сферы энергетики, цифровой инфраструктуры, водных ресурсов и других приоритетных отраслей, сообщили в СМИ по итогам саммита Центральная Азия – ЕС в Самарканде.

Некоторые проекты в указанных областях уже получили поддержку Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

"Евросоюз готов оказывать поддержку в развитии промышленности стран Центральной Азии. Европа надеется получить более широкий доступ к редкоземельным элементам региона и в целом укрепить партнерские отношения"

- глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Страны региона располагают крупными месторождениями полезных ископаемых, отметили в издании Podrobno.uz. В связи с этим Европа предлагает им стать партнерами в развитии местной промышленности, в отличие от других глобальных игроков, заинтересованных только в эксплуатации и добыче, добавила Урсула фон дер Ляйен.

Ранее в ходе саммита президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Центральная Азия может стать транзитным узлом между Востоком и Западом на фоне развития Срединного коридора. Позитивное влияние на расширение транспортных связей Европы и ЦА так же оказывает стратегия Global Gateway.