ЕС вложит €12 млрд в развитие Центральной Азии

Центральная Азия получит €12 млрд в виде инвестиций от Европейского Союза в рамках инициативы Global Gateway. Средства направят на сферы энергетики, цифровой инфраструктуры, водных ресурсов и других приоритетных отраслей, сообщили в СМИ по итогам саммита Центральная Азия – ЕС в Самарканде.
Некоторые проекты в указанных областях уже получили поддержку Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
"Евросоюз готов оказывать поддержку в развитии промышленности стран Центральной Азии. Европа надеется получить более широкий доступ к редкоземельным элементам региона и в целом укрепить партнерские отношения"
- глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Страны региона располагают крупными месторождениями полезных ископаемых, отметили в издании Podrobno.uz. В связи с этим Европа предлагает им стать партнерами в развитии местной промышленности, в отличие от других глобальных игроков, заинтересованных только в эксплуатации и добыче, добавила Урсула фон дер Ляйен.
Ранее в ходе саммита президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Центральная Азия может стать транзитным узлом между Востоком и Западом на фоне развития Срединного коридора. Позитивное влияние на расширение транспортных связей Европы и ЦА так же оказывает стратегия Global Gateway.