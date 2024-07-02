Вестник Кавказа

Развитие Срединного коридора превратит Центральную Азию в транзитный хаб

Товарный поезд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Страны Центральной Азии могут сыграть важную роль в процессе поставок товаров между Востоком и Западом. Регион станет транзитным узлом благодаря развитию Срединного коридора, заявил Токаев.

В транзитный узел между Востоком и Западом может превратиться центральноазиатский регион на фоне развития Срединного коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута), такое мнение выразил на саммите "Центральная Азия – Европейский Союз" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"У Центральной Азии есть возможность стать транзитным узлом с эффективно сформированной цепочкой доставки между Востоком и Западом. Последние несколько лет Казахстан активно развивает Транскаспийский международный транспортный коридор"

– Токаев

Он отметил, что в 2024 году объем контейнерных грузоперевозок по Срединному коридору вырос на 62%, до 4,5 млн т. К 2027 году грузоперевозки планируется нарастить до 10 млн т.

На развитие транспортных связей Европы со странами Центральной Азии позитивное влияние оказывает стратегия Global Gateway, добавил президент РК. В рамках этой стратегии было подписано соглашение для развития транспортной инфраструктуры на 200 млн евро с Европейским инвестиционным банком. Также совместно с ЕС была запущена координационная платформа по развитию Срединного коридора, напомнил Токаев.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1090 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Премьер Казахстана рассказал о росте перевозок по ТМТМ

Премьер Казахстана рассказал о росте перевозок по ТМТМ

В Грузии отметили важность сотрудничества с Узбекистаном

В Грузии отметили важность сотрудничества с Узбекистаном

Азербайджан и Турция ведут переговоры по Зангезурскому коридору

Азербайджан и Турция ведут переговоры по Зангезурскому коридору

ВБ поможет Турции с развитием электрического железнодорожного транспорта

ВБ поможет Турции с развитием электрического железнодорожного транспорта

Казахстан стремится стать ключевым транзитным центром в Евразии

Казахстан стремится стать ключевым транзитным центром в Евразии

Азербайджан утвердил транскаспийский договор с Китаем

Азербайджан утвердил транскаспийский договор с Китаем

Перевал Рикоти: что нужно знать о самом длинном тоннеле Грузии

Перевал Рикоти: что нужно знать о самом длинном тоннеле Грузии

Грузоперевозок по Срединному коридору стало больше на 65%

Грузоперевозок по Срединному коридору стало больше на 65%

Что нужно знать о железной дороге Баку-Тбилиси-Карс?

Что нужно знать о железной дороге Баку-Тбилиси-Карс?

Баку и Пекин расширяют Срединный коридор

Баку и Пекин расширяют Срединный коридор

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы