Развитие Срединного коридора превратит Центральную Азию в транзитный хаб

Страны Центральной Азии могут сыграть важную роль в процессе поставок товаров между Востоком и Западом. Регион станет транзитным узлом благодаря развитию Срединного коридора, заявил Токаев.

В транзитный узел между Востоком и Западом может превратиться центральноазиатский регион на фоне развития Срединного коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута), такое мнение выразил на саммите "Центральная Азия – Европейский Союз" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"У Центральной Азии есть возможность стать транзитным узлом с эффективно сформированной цепочкой доставки между Востоком и Западом. Последние несколько лет Казахстан активно развивает Транскаспийский международный транспортный коридор"

– Токаев

Он отметил, что в 2024 году объем контейнерных грузоперевозок по Срединному коридору вырос на 62%, до 4,5 млн т. К 2027 году грузоперевозки планируется нарастить до 10 млн т.

На развитие транспортных связей Европы со странами Центральной Азии позитивное влияние оказывает стратегия Global Gateway, добавил президент РК. В рамках этой стратегии было подписано соглашение для развития транспортной инфраструктуры на 200 млн евро с Европейским инвестиционным банком. Также совместно с ЕС была запущена координационная платформа по развитию Срединного коридора, напомнил Токаев.