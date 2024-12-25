Открытие Зангезурского коридора даст толчок развитию Срединного коридора – Али Асадов

Запуск Зангезурского коридора поможет интенсифицировать развитие Срединного коридора, заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов. Он также отметил важность проекта Срединного коридора для Евразии в целом.

Роль Зангезурского коридора для развития Срединного коридора прокомментировал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Соответствующее заявление он сделал сегодня на встрече с делегацией Центрального комитета Коммунистической партии Китая, которую возглавил заведующий Отделом международных связей Лю Цзяньчао, рассказали в пресс-службе Кабмина.

Участники встречи выразили удовлетворение в связи с тем, что благодаря политической воле и общим усилиям президента Азербайджана Ильхама Алиева и председателя КНР Си Цзиньпина отношения Баку и Пекина показывают высокую динамику развития.

"Было отмечено, что принятие главами государств в прошлом году "Совместной декларации об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой" подняло межгосударственные отношения на качественно новый уровень"

– пресс-служба

Далее, стороны дали высокую оценку уровню сотрудничества, который был достигнут партией "Ени Азербайджан" и Коммунистической партией Китая. Они обратили внимание на важное значение, которое это сотрудничество имеет с точки зрения развития связей Азербайджана и Китая.

Али Асадов и Лю Цзяньчао обсудили вопросы, актуальные для взаимовыгодного партнерства между странами, поговорили о перспективных проектах по конкретным направлениям. Помимо этого, участники беседы рассмотрели вопросы развития сотрудничества в торгово-экономической сфере, инвестициях, зеленой энергии, транспорте и логистике, области цифрового развития и инноваций, в культурно-гуманитарной и туристической сфере.

"В ходе беседы премьер-министр отметил важность Среднего коридора для Евразии в целом, в том числе для стран Южного Кавказа, подчеркнул, что открытие Зангезурского коридора даст толчок развитию Срединного коридора"

– пресс-служба

Напомним, что Зангезурский коридор представляет собой международный маршрут, который свяжет Россию и Турцию бесперебойным наземным сообщением. Большая часть пути будет пролегать через Азербайджан, небольшой участок протяженностью 40 км будет построен, по последней информации, в Иране.

Срединный коридор, который иначе называют Транскаспийский международный транспортный маршрут (TRACECA), связывает Китай и Европу через Казахстан, Азербайджан, Грузию и Турцию.