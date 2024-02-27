Вестник Кавказа

Азербайджан и Турция ведут переговоры по Зангезурскому коридору

Азербайджан и Турция ведут переговоры по Зангезурскому коридору
Переговоры Азербайджана и Турции по Зангезурскому коридору продолжаются. В Турции отметили, что этот проект откроет новые перспективы для Транскаспийского маршрута.

Азербайджан и Турция продолжают переговоры по Зангезурскому коридору, поделился глава турецкого Минтранса Абдулкадир Уралоглу.

Министр отметил, что Турция нацелена на то, чтобы повысить эффективность Срединного коридора (ТМТМ, Транскаспийский транспортный маршрут). Зангезурский коридор - перспективный проект для развития Срединного коридора, подчеркнул Уралоглу.

По территории Турции пройдет участок Зангезурского коридора протяженность 224 км. Ранее сообщалось, что железную дорогу от турецкого Карса до азербайджанского Нахичеваня построят в ближайшие пять лет.

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