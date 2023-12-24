Зангезурский коридор поможет Срединному коридору расширить возможности

Заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики рассказал, что Зангезурский коридор способен увеличить пропускную способность Срединного коридора до 10 млн тонн в год.

Реализация проекта Зангезурского коридора способна нарастить пропускную способность Срединного коридора. Благодаря новому маршруту ее удастся повысить до 10 млн тонн в год. Такую информацию озвучил замглавы министерства цифрового развития и траспорта Азербайджана Рахман Гумментов.

Он рассказал, что сейчас на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов продолжаются работы по восстановлению, в которых задействованы, в том числе зарубежные компании.

"Мы инвестируем в реконструкцию автомобильных и железных дорог в Карабахе, в восстановление исторической связи региона. Другим приоритетным проектом является создание транспортного сообщения из Восточно-Зангезурского экономического района в Турцию, что создаст большие возможности для развития транспортно-логистического сектора и станет составной частью Срединного коридора"

- Рахман Гумметов

По данным замминистра благодаря мерам, которые были приняты властями, удалось значительно сократить время в пути грузов, доставляемых из Китая по ТМТМ.

"За последние два месяца из Китая по Транскаспийскому международному транспортному маршруту было отправлено 13 блок-поездов, которые благодаря принятым мерам были доставлены в грузинские порты всего за 12 дней. Раньше такая перевозка занимала около 40-50 дней"

- Рахман Гумметов

Отмечается, что за прошлый год по Срединному коридору осуществлена транспортировка грузов объемом почти 3 млн тонн. Таким образом, в 2023 году количество грузов было увеличено на 64%.